De afgelopen zes jaar was de liberale nieuwkomer de ambtelijke baas over de gemeentekas als directeur financiën op het stadhuis. Kavita: ,,Dat zal wennen worden, als ambtenaar ondersteun je, bereid je voor. Nu sta ik zelf in het vuur van de strijd.'' Pas rond de start van de formatie werd Parbhudayal - nog niet zo lang VVD-lid - gepolst voor de baan door de partijtop. ,,Dat vond ik geweldig! Ik hoop dat ik veel de stad in kan, goede dingen doen.'' Revis: ,,We waren voor 21 maart vooral bezig met de verkiezingen winnen, niet met wethoudersposten.'' De portefeuilleverdeling wil de VVD nog niet noemen, maar de Hindoestaanse Parbhudayal krijgt waarschijnlijk Zorg, voor Revis zijn de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Spuiforum gereserveerd.

Kavita groeide op in Suriname, studeerde in Rotterdam en woont inmiddels alweer twintig jaar in de hofstad. Revis: ,,We zij blij dat we met Kavita een in Den Haag gewortelde kandidaat hebben, en iemand die staat voor de diversiteit van de stad.''