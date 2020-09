Toparchitecte werkt aan Haagse droombibliotheek: ‘Het is nu een soort kantoor met tl-verlichting’

Geen blockbus­ter, maar een bonte viering in Museum Beelden aan Zee

24 september Museum Beelden aan Zee zou dit najaar groots uitpakken met een internationaal aansprekende tentoonstelling. In plaats daarvan is nu een ‘ode aan de beeldhouwkunst’ te zien met werken uit eigen collectie. Om geld uit te sparen is de tentoonstelling circulair opgebouwd met gerecycled materiaal van de vorige tentoonstelling.