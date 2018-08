Topdrukte in caravanstalling duurt tot na de herfstvakantie

Aan haar schoonvader Piet van Vliet werd in de jaren 60 gevraagd of er niet even een caravan op zijn ruime terrein mocht worden geparkeerd. Dat mocht. Toen kwam er nog één en toen nog één. Inmiddels staan de kassen, waar ooit tomaten en komkommers groeiden, vol met witte Alpenkreuzer-, Adria- en Knaus-caravans. Aan het eind van de zomervakantie is het een drukte van belang. ,,Pas na de herfstvakantie wordt het weer wat rustiger. Want nu de mensen met schoolgaande kinderen thuiskomen, vertrekken de senioren'', weet Linda, die enkele jaren geleden in het diepe werd gegooid.



,,Mijn man overleed plotseling op 49-jarige leeftijd. Ik was een loopbaanadviseur en had weleens meegeholpen in de zaak. Maar hoe de stalling precies werkte, dat wist ik niet. Ik wist wel dat ik het bedrijf niet wilde verkopen. Dit is een deel van William. Dat wilde ik bewaren.'' Met hulp van anderen, hard werken, vallen en opstaan en een flink aantal slapeloze nachten lukte het Linda om de stalling en het gezin - Linda heeft twee dochters - over het gemis van haar echtgenoot heen te helpen. ,,Ik doe het anders dan hij. Ik huur bijvoorbeeld meer hulp in. Maar de kern is nog precies dezelfde. We zijn de beste stalling die er is", zegt Linda trots.