Topdrukte in de Mall of the Netherlands: gemeente neemt extra maatregelen

,,Aanvullend op de al genomen maatregelen hebben we nu de parkeerplaatsen afgesloten om de toestroom te beperken”, laat een woordvoerster van de gemeente Leidschendam-Voorburg weten. ,,En we roepen mensen via onze sociale media kanalen op niet meer naar de Mall te komen en noodzakelijke boodschappen op een rustiger moment te doen. En dan vooral alleen te komen.”



Ook op de wegen rondom de gloednieuwe Mall of the Netherlands is het erg druk en mensen hebben hun ook in omliggende wijken geparkeerd, waardoor het daar ook erg vol is. ,,Vooral bij bepaalde populaire winkels is het heel druk", aldus de woordvoerster. ,,Daar zijn al maatregelen genomen met wachtrijen en eenrichtingsverkeer.”