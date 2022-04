Topdrukte op de rommelmarkt of oranjebitter op de bank: zo beleeft Den Haag en omstreken Koningsdag

Koningsdag in beeldVan optocht met fanfare tot festival: het mag allemaal weer. Maar hoe gaat dat in onze regio? Gaat iedereen weer massaal de hort op, of eten we liever gewoon een tompouce op de bank? Dit is hoe Den Haag en omgeving Koningsdag 2022 beleeft.

Met verschillende festivals, feestjes, optochten en vrijmarkten valt er vandaag genoeg te beleven in de Haagse regio. Na twee coronajaren is het eindelijk weer een Koningsdag als vanouds. Toch betekent dat niet voor iedereen meteen weer losgaan. Sommigen laten zich tegenhouden door de kou, of volgen het feest liever gewoon op tv.

Na een oproep van deze krant stuurde Betsy Lupgens-Hobo deze foto in. Zij viert Koningsdag dit jaar gewoon voor de tv met een traditionele oranjebitter in de hand.

Volledig scherm Betsy Lupgens-Hobo viert Koningsdag ''gewoon thuis voor de tv'' met een oranjebitter. © Betsy Lupgens-Hobo

Marion van Schooten trok de natuur in en fotografeerde deze Canadese gans tussen de oranje tulpen. Deze statige vogel waant zich volgens haar ‘koning voor een dag in de bollenvelden’.

Volledig scherm Marion van Schooten uit Den Haag zocht niet de drukte van de stad, maar juist de natuur op tijdens Koningsdag. © Marion van Schooten

Op de Frederik Hendriklaan is het topdrukte. Met een minikermis, vrijmarkt en gezelligheid in alle horecazaken, valt er dan ook genoeg te beleven. Siska Ciere verkoopt kleding op de vrijmarkt, volledig in stijl.

Volledig scherm Siska Ciere en vriendinnen staan op de vrijmarkt op de Frederik Hendriklaan in Den Haag. © Siska Ciere

Ook oud-Hollandse spelletjes mogen natuurlijk niet ontbreken op een geslaagde Koningsdag. Pim en Marit gingen creatief aan de slag en maakten hun eigen spel voor de rommelmarkt in Monster: ‘gooi poep, win snoep’. Grootouders Henk en Joke vinden het een groot succes.

Volledig scherm Pim en Marit maakten hun eigen spel voor de rommelmarkt in Monster: 'gooi poep, win snoep' © Joke Duijvestijn

Volledig scherm Bierhappen bij een studentenhuis in Delft. © Isabel Fletcher

Ook een groep studenten in Delft kwam met een creatieve variant op een oud-Hollands spelletje: het welbekende snoephappen is daar ‘bierhappen’ geworden. De studenten organiseerden een huisfeestje ter ere van de verjaardag van de koning, maar dankzij de doorbrekende zon is het inmiddels een tuinfeestje geworden.

Volledig scherm Een groep studenten geniet van de zon aan de Julianalaan in Delft. © Isabel Fletcher

Lisa, Ysabelle en Mirna vieren Koningsdag bij Café de Oude Mol in Den Haag. De Oude Molstraat staat vandaag volledig in het teken van de oranjegekte: de straat is afgesloten voor verkeer, waardoor de feestgangers ruim baan krijgen om te genieten van de livemuziek.

Volledig scherm Lisa, Ysabelle en Mirna vieren koningsdag bij Café de Oude Mol. © Mirna Gelok

