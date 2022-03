Toplocatie voor uitbreiding Universiteit Leiden in Den Haag: studenten in hartje stad tussen de winkels

Mishandel­de vrouwen financieel te afhanke­lijk: ‘Soms wel vier keer terug in blijf-van-mijn-lijf­huis’

Een nieuw leven opbouwen na verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis blijkt voor veel mishandelde vrouwen lastig. Sommigen komen wel drie of vier keer terug. Om deze ‘draaideur’ een halt toe te roepen en de stap om definitief met hun partner te breken kleiner te maken, leren ze in een nieuw project in Den Haag financieel zelfstandig te worden.

