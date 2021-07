Topman Parnassia: Verwarde mensen beter spreiden over Haagse wijken. Zuidwest nu te zwaar belast

Binnen&Buiten Sigrid verkoopt nieuwbouw­huis in charmant oud jasje en droomt van landelijk wonen aan zee

11:11 Sigrid Jahn verkoopt haar dubbele bovenwoning in de Archimedesstraat in Den Haag. Ze droomt van landelijk wonen aan zee, de kans is groot dat ze in Denemarken belandt. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Binnen&Buiten.