Topsponsor sintfeest: ‘Zwarte Piet discriminatie? Dat is net als paashaas met Hitler vergelijken’

Met afschuw heeft Guido Bokstijn, eigenaar van Bokstijn Feestartikelen, de brief gelezen van Kick-Out Zwarte Piet, die naar alle sponsoren van de intocht is gestuurd. De eigenaar ziet de brief als een bedreiging voor zijn handel. ,,Deze zaak is mijn brood, mijn leven en dat wordt nu bedreigd door een groepje mensen dat geen idee heeft waar het over praat.”

Kick Out Zwarte Piet heeft alle sponsoren van de intocht een ‘dreigmail’ gestuurd waarin de actiegroep stelt geschrokken te zijn dat deze geldschieters de ‘achterhaalde’ intocht financieren. Sommige sponsoren hebben zich inmiddels al teruggetrokken uit de intocht, maar volgens Bokstijn heeft Kick-Out Zwarte Piet geen idee waar ze het over heeft.

In de brief staat bijvoorbeeld: ‘We hoopten dat u niet zou willen dat uw geld gebruikt wordt voor het kopen van de zwarte schmink en de kroespruiken waarmee mensen van kleur belachelijk worden gemaakt.’ Onbegrijpelijk, vindt Bokstijn. Er is volgens hem geen bestaande bevolkingsgroep die op het ‘karakter Zwarte Piet’ lijkt. ,,Als mensen zich met Zwarte Piet gaan vergelijken, begrijp ik daar niets van. Zwarte Piet is een karakter en geen persoon en Zwarte Piet is zwart geschminkt en geen donker persoon. Daarnaast loopt Zwarte Piet in een pietenpak, daar loopt normaal in het dagelijkse leven niemand in.”

Paashaas

Al meer dan tien jaar levert Bokstijn ballonnen voor de intocht. ,,Wij zijn een bedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat. Een familiebedrijf, dat zich al heel lang bezighoudt met het sinterklaasfeest. Ieder jaar werken we heel fijn samen met vele hulpsinterklazen en pieten.”

Bokstijn is de pietendiscussie inmiddels ‘spuugzat’. ,,Mensen stop deze onzin”, roept hij op. ,,Laat iedereen doen wat ’ie wil. Bruin, zwart, groen of geel. ‘Black face’ is iets heel anders, heeft niets te maken met Sinterklaas en Zwarte Piet. Deze vergelijking is hetzelfde als de paashaas met Hitler vergelijken. Als je problemen hebt met Sinterklaas en Zwarte Piet, dan vermijd je de intocht gewoon. Ik ga toch ook niet naar een neonazifeest, daar blijf ik wel weg.”

De eigenaar van de feestwinkel denkt er niet aan om zich terug te trekken uit de intocht. Als het aan Bokstijn ligt, komt er daarom volgend jaar hoe dan ook een intocht met zwarte pieten. ,,Ik ga dit feest niet laten verpesten.”

Lees hier de reactie van Bokstijn op de brief van Kick-Out Zwarte Piet.

Extra aandacht

Eerder reageerde Arjen Dubbelaar van Groep de Mos al op dezelfde mail van Kick-Out Zwarte Piet. Hij gaf aan dat de mail een bedreiging is naar alle sponsoren. Dubbelaar valt over de passage in de mail waarin staat dat Kick Out Zwarte Piet op 16 november bij de intocht van Sinterklaas in de Scheveningse haven ‘speciale aandacht zal schenken aan de sponsoren’. Ook trok Koca van glazenwasserij Keane al aan de bel over de dreigende brief van Kick-Out Zwarte Piet. Hij heeft bij de organisatie opheldering geëist.