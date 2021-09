Toptalent Boston Gallacher maakt entree met NDT: ‘Nieuwe huis moet nog wennen’

Naar AmareWaar het Residentie Orkest zijn nieuwe concertzaal al heeft ingespeeld, maakt het Nederlands Dans Theater (NDT) vanavond zijn debuut in het Danstheater van Amare. Woensdag konden vrienden al naar de openbare repetitie van de seizoensopening Skin Of The Mind . Volgens danser Boston Gallacher breekt een nieuw tijdperk aan voor het wereldberoemde Haagse gezelschap.

,,Met deze productie maken we letterlijk de overstap van oud naar nieuw”, zegt Gallacher, die geldt als een van de opvallendste talenten van NDT 1. ,,We hebben grotendeels gerepeteerd in ons oude huis, het Lucent Danstheater, en hebben pas de laatste dagen onze intrek in Amare genomen.”

Spijkerbroek

In tegenstelling tot het Residentie Orkest heeft NDT ten tijde van het Zuiderstrandtheater zijn oude repetitieruimte aan het Spui nooit opgegeven. Het gebouw voelt voor de dansers als de heerlijk zittende oude spijkerbroek waar je maar geen afstand van kunt nemen. ,,Binnen voel je er de rijke historie, maar het begint echt aftands te worden”, zegt Gallacher. ,,Het is goed dat we overgaan, maar het zal zeker nog even duren voordat het echt als ons huis gaat voelen.”

Quote Mijn moeder raadde juist aan niet te gaan dansen omdat het zo weinig verdient. Boston Gallacher

Boston Gallacher (Schotland) identificeert zichzelf als non-binaire danser. Moeder Joanne Borthwick was balletlerares. ,,Het zit in de genen”, zegt Gallacher. ,,Mijn moeder raadde juist aan niet te gaan dansen omdat het zo weinig verdient. Op mijn elfde zag ik NDT voor het eerst tijdens het theaterfestival in Edinburgh. Vanaf dat moment wist ik dat daar mijn ambitie lag.”

Wereldpremière

Na een geslaagde auditie in 2016 kwam Boston bij de jongeren van NDT 2, twee jaar geleden volgde de overstap naar NDT 1. Vorig jaar won de danser de Piket Kunstprijs dans, een aanmoedigingsprijs voor jong Haags talent. Een deel van het gewonnen geld ging naar de orthodontist. ,,Tandzorg in Nederland is erg duur”, zegt de beugeldragende Boston. Het overige geld wordt benut om een queer-dansgezelschap te formeren en zo een bijdrage te leveren aan meer diversiteit in de danswereld.

NDT opent onder meer met de wereldpremière van Tell Your Mom You Love Your Skin, een creatie waarmee de Noorse choreograaf Alan Lucien Øyen zijn debuut bij het gezelschap markeert. De voorstelling is 23, 24 en 25 september ook thuis te bekijken als livestream.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.