Topvrouw Shell: Discovery Festival te belangrijk voor gekibbel

Van Loon: ,,Er is al een tekort aan technisch geschoold personeel op álle niveau’s. En dat wordt straks alleen maar erger. Vandaar dat we jonge kinderen spelenderwijs techniek en innovatie willen laten ontdekken. Ik denk dat we dat moeten omarmen.’’



Ook de samenwerking met de gemeente is zo gek nog niet, meent ze. Den Haag kon zelf geen vorm geven aan zaken als de schoolpakketten en aan het vervoer van scholen. Van Loon: ,,Op aanraden van de gemeente doen wij dat.’’



De VVD is juist heel blij met het festival. ,,Dit past perfect bij de doelstellingen van de gemeente’’, zegt Frans de Graaf. ,,Ook geeft het geen pas om Shell weg te zetten als een criminele organisatie.’’