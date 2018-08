Topvrouw Shell helpt stad met duurzaamheid: 'Hulp is pr-stunt'

,,Shell veroorzaakt een groot deel van de klimaatschade en werkt al dertig jaar klimaatbeleid tegen'', stelt ze. ,,Dit lijkt een zoveelste pr-stunt van het bedrijf om aan een duurzaam imago te komen, terwijl het blijft inzetten op fossiele energie.''



Ook de PvdA en Groenlinks snappen niet goed wat de Economic Board The Hague bezielt met de keuze voor Marjan van Loon. Al zijn de sociaal-democraten ('opmerkelijk, zo niet volstrekt belachelijk') feller dan de partij van duurzaamheidswethouder Liesbeth van Tongeren.



,,Op zich is het positief dat de board zich met de energietransitie gaat bezighouden'', zegt GroenLinks-fractieleider Arjen Kapteijns. ,,Maar als Shell de kar gaat trekken dan lijkt me dat geen gelukkige match.''