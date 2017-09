Topvrouw Shell wil in gesprek met kritische raadsleden

Column Bral: Misschien is Koekamp begin van iets moois

6:30 Uiteindelijk zijn Ajax-supporters weer welkom in het ADO-stadion, meent burgemeester Krikke. Maar dan moeten supporters van allebei de clubs wel eerst ‘met elkaar in gesprek gaan’. Die kans is er nu. Aanstaande zondag, op de Koekamp. Daar demonstreren de Amsterdammers, bij het homo-monument. Hoe leuk is dat?