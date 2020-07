Topvrouwen in de zorg openhartig: ‘Coronacrisis is bijna het ondenkbare en raakt je persoonlijk’

Ze zijn al geanimeerd in gesprek met elkaar. Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, en Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum met daarin de locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove. De twee topvrouwen in de gezondheidszorg traden vorig jaar kort na elkaar aan in hun functie en moesten vervolgens totaal onverwacht en keihard aan de bak om samen met alle medewerkers en andere ziekenhuizen het bijna ondenkbare gevolg van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Wolf: ,,Ik heb echt wakker gelegen door het dreigende tekort aan beschermingsmiddelen voor onze medewerkers. Mensen in de gezondheidszorg geven niet op. Maar wat vraag je van hen als raad van bestuur?! Er is een moment geweest dat we het moeilijke, ethische gesprek zijn aangegaan over wat we doen als de materialen op zouden zijn. Dan hadden we moeten stoppen. Dat is gelukkig niet nodig geweest.”