Tot 1,5 jaar cel voor betaalde seks met scholiere

Het meisje was het slachtoffer van een loverboy, die ze had leren kennen via datingapp Badoo. Hij maakte een filmpje waarop de scholiere hem bevredigde. Vervolgens gebruikte hij de opname om haar te chanteren. Als ze geen geld voor hem verdiende met betaalde seksdates, zou hij het filmpje naar haar islamitische familie en haar vrienden sturen. Het slachtoffer gebruikte tussenuren op school voor de afspraken met de mannen. Of ze klom ’s nachts uit de ouderlijke woning om geld voor de loverboy te verdienen. De loverboy is inmiddels al veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege vrouwenhandel. Het OM wilde vijf mannen die betaalde seksdates met het slachtoffer hadden, ook achter de tralies hebben. Twee weken geleden eiste de officier van justitie tijdens de zitting celstraffen tot twee jaar tegen de verdachten, die voor merendeel uit Den Haag kwamen. De rechtbank komt in haar vonnis tot iets lagere celstraffen omdat de verdachten niet konden weten dat de scholiere het slachtoffer was van uitbuiting door een loverboy.

Cel

Een 38-jarige man die vijfmaal seks met de scholiere had, krijgt achttien maanden cel van de rechtbank. Een 48-jarige verdachte die drie keer met haar afsprak, krijgt een celstraf van twaalf maanden.



Twee mannen van 39 en 49 jaar die twee keer betaalde seksdates hadden met de scholiere, zijn veroordeeld tot tien maanden cel. Verder krijgt een 37-jarige man die haar één keer ontmoette, een celstraf van zes maanden.



Tijdens de zitting twee weken geleden zeiden de mannen dat ze niet konden weten dat ze nog niet meerderjarig was. Tegen de man die ze vijf jaar zag, zou ze gezegd hebben dat ze al in het laatste jaar van het VWO zat. Een andere verdachte zei dat hij haar had leren kennen via een 18 plus site. Daarom dacht hij dat het wel goed zat. De rechtbank vindt dat geen excuus. De mannen hadden veel actiever moeten onderzoeken of ze wel meerderjarig was, door bijvoorbeeld haar identiteitsbewijs te vragen.



