Tot 3,5 jaar cel geëist voor wapens en drugs in loods aan de Orionstraat

Het OM eist een celstraf van 3,5 jaar tegen Hagenaar Richard S. (50) voor het bezit van wapens, munitie en softdrugs in een loods aan de Orionstraat in Den Haag.

Twee andere Hagenaren, Hendrik K. (51) en Visvanath S. (28), zouden betrokken zijn geweest bij de productie en verkoop van synthetische drugs in het bedrijfspand in Binckhorst. Zij zouden ieder een celstraf van twee jaar moeten krijgen, vindt het OM. Op 7 december vorig jaar viel de politie de loods binnen, en hield er negen mannen aan.



De officier van justitie verklaarde vandaag bij de Haagse rechtbank dat in de ruimten die Richard S. in gebruik had, een automatisch wapen, een handgranaat en munitie werden aangetroffen. In een beautycase vonden de agenten enkele andere vuurwapens. Verder had de verdachte ook vier kilo softdrugs in bezit, aldus de officier. ,,Tegen deze combinatie van wapen- en drugsbezit moet streng worden opgetreden.” ,,De man zit er helemaal naast”, reageerde S. op de opmerkingen van de aanklager. De verdachte zei dat hij niets van doen had met de wapens en de softdrugs.

Quote Het was er blijkbaar gezellig Richard S.

S. had maar een klein stukje van de loods in gebruik. De rest zou Hendrik K., de tweede verdachte, van hem ondergehuurd hebben. Er kwamen veel mensen in de andere ruimten. ,,Het was er blijkbaar gezellig”, zei S. op laconieke toon.

Hendrik K. beweerde dat hij niet meer actief was in de loods sinds 2017, toen hij een celstraf in Italië moest uitzitten. Hij had, na terugkeer in Nederland, de bedrijfsruimten aan de Orionstraat op zijn beurt ter beschikking gesteld aan weer een ander persoon. Hij weigerde diens identiteit te onthullen. ,,Ik wil geen problemen krijgen.”

Onthullen

In de ruimte die hij ondergehuurd zou hebben vond de politie grote bakken en jerrycans die gebruikt waren bij de productie van amfetamine en mogelijk ook xtc. Vanuit de loods zou 125 liter amfetamine-olie vervoerd zijn naar een pand van Visvanath S., de derde verdachte. Hij erkende dat hij de partij synthetische drugs zou gaan verkopen voor de onbekende persoon waarvan hij evenmin de naam wilde onthullen. De verkoop van drugs ging door de politie-inval niet door. Tegen de drie verdachten doet de rechtbank over twee weken uitspraak. De officier van justitie moet nog beslissen of nog meer verdachten die op 7 december zijn aangehouden in de Orionstraat voor de rechter moeten verschijnen.