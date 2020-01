Tot haar grote verrassing ontdekte Bep op haar 46ste dat ze in verwachting was van haar negende kind

Bep was moeder van een groot gezin in Oude Leede. Een buurtschap in de polder, vlak naast Delft, dat tot Pijnacker en Nootdorp behoort. Haar man had een garagebedrijf en Bep zorgde, met verve, voor hun acht kinderen en het huishouden. Alles en iedereen gedijde onder haar leiding. Ook de dieren, die als vanzelf op haar pad kwamen. Of het nou een drie-potige kikker was, een hond of een haasje dat moederziel alleen in de weilanden werd gevonden.