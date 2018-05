Tot wel tien jaar wachten op een Haagse volkstuin

Volkstuindersvereniging Westerduin heeft maar een klein complex, daar bij de Bosjes van Pex. Maar het is wel een van de meest gewilde complexen in Den Haag. Als je een van de negentien tuinen wilt bemachtigen, kan je zomaar tien jaar moeten wachten. Dat vertelt Elly Wanders, de secretaris van de Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen waar Westerduin bij is aangesloten. ,,Ze hebben daarom een ledenstop ingesteld. Het zou geen doen zijn.''



En dat terwijl op het terrein amper voorzieningen zijn te vinden. In tegenstelling tot de meeste andere complexen staan hier geen huisjes, alleen maar glazen kasjes. Er is ook geen winkelverkoop en er zijn geen activiteiten voor leden.



Wie in en rond Den Haag graag een volkstuin wil, komt bijna onvermijdelijk uit bij de Haagse bond. Dit overkoepelend orgaan voor achttien amateurtuindersverenigingen telt 1.600 leden. Inschrijving voor een tuin van een van de aangesloten verenigingen gaat via deze club. Wanders ziet dan ook als geen ander hoe gewild een volkstuintje is én dat de interesse veel verder gaat dan alleen de groep gepensioneerden. ,,Het is de trend op het ogenblik om zelf groente en bloemetjes te kweken. Dat is biologisch en duurzaam'', aldus Wanders.



,,Veel jonge mensen met kleine kinderen willen een tuin'', bevestigt Carina Verpoorten van ATV Eigen Arbeid in Wassenaar. Die tuinen overigens wel anders dan vroeger, vertelt ze. ,,Ze richten een klein gedeelte van de tuin in als moestuin en telen daar alleen dingen die ze leuk vinden. De rest is siertuin.''