Tot zes jaar cel voor Albanese bende met drugslabs in Den Haag

Onderschei­ding voor Het Nationale Theater voor culturele inspannin­gen voor gehandicap­ten

14:11 Voor wie aan een rolstoel zit gekluisterd is het goed om te weten dat het dan verhoudingsgewijs goed toeven is bij Het Nationale Theater, in Den Haag. Dat is althans het oordeel van mystery guests die namens De Zonnebloem onderzoeken in welke culturele uitspanningen er wel of niet rekening met gehandicapten wordt gehouden.