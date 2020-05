Totaal aantal doden in Den Haag en omgeving stijgt naar 263: Lees het coronanieuws in paar minuten bij

• Sinds gisteren zijn er zeven nieuwe coronapatiënten in Den Haag bekend. In omliggende gemeentes bleef het aantal hetzelfde. Ook zijn er in Den Haag sinds gisteren zeven mensen aan het virus overleden, in Leidschendam-Voorburg stierf één persoon. Daarmee komt het aantal overledenen in Den Haag en omgeving op 263.

• Maar liefst 14 nieuwe doden in Den Haag als gevolg van het coronavirus meldde de RIVM gisteren in zijn dagelijkse rapportage. Nog nooit kwamen er in deze periode in één dag tijd zoveel overledenen bij in Den Haag. Toch is de GGD Haaglanden allesbehalve ongerust. ,,Uiteraard houden we het in de gaten, maar in grote lijn zitten we nog steeds op dezelfde gemiddelde landelijke lijn en denken we niet bij een stijging van een dag ‘wat is er nu aan de hand’. Het zijn toch dagkoersen.”