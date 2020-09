Tour langs verzorgingshuizen maakte tongen los: ‘Ouderen met pijn omdat ze het leven niet echt geleefd hebben’

Auteur Eveline van de Putte (53) uit Den Haag schrijft over emancipatie. Niet over het abstracte begrip waar wetenschappers en politici graag over filosoferen maar over de menselijke kant. Over het accepteren wie je bent en het lef dat je moet tonen om jezelf te kunnen zijn. Haar boek Stormachtig Stil met levensverhalen van oudere homoseksuelen werd een hit en de Tour d’Amour langs verzorgingshuizen en hogescholen waar zij sprak over seksualiteit, diversiteit en ouderen maakte de tongen los.