Toyota-eigenaren opgelet: autodieven slaan vooral toe bij Rav4, Prius en Auris

Plaats Delict Frederik Marius Boogaardt (13) is na school nooit meer thuis gekomen

Nederland was in september 1880 in de ban van een misdaad die voor het eerst plaatsvond: de ontvoering van een jongen (13 jaar). Frederik Marius Boogaardt, zoon van een planter uit Indië die aan Plein 1813 woonde. Hij was na school niet meer thuis gekomen. Getuigen zagen het ventje in een rijtuig stappen bij een onbekende heer. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.

10 november