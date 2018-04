Trainer maakte van 'losse' spelers een geolied elftal

Man bedreigt voorbijgangers met nepwapen in Laak

17:04 De politie heeft vanmiddag een man op het Leeghwaterplein in Den Haag opgepakt die zwaaide met een wapen in de Jan Wapstraat in Laak. Hij bedreigde daarmee voorbijgangers. Het bleek na onderzoek om een nepwapen te gaan.