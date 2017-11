'Training voor de oppas is bepaald geen overbodige luxe'

Zorg dat je mobiele telefoon is opgeladen om hulp te bellen. Laat een peuter die je in bad doet nooit alleen. Zeg tegen een klein kind dat heel hard om zijn moeder roept nooit dat het nog héél lang duurt voordat zijn moeder weer thuis is, maar ga een boekje voorlezen als afleiding van het verdriet. Het zijn een paar tips die jonge oppasmeisjes - het zijn meestal meisjes die worden gevraagd om op te passen - krijgen tijdens een oppascursus. Zo'n training is al populair bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Den Haag. Ze worden op de locaties Leidschenveen/Ypenburg, Segbroek en Scheveningen gegeven. De cursussen zijn ook geen overbodige luxe. De oppassers zijn jong tegenwoordig, vanaf 12 jaar en hebben vaak geen benul hoe ze met baby's en peuters moeten omgaan.



Met het oppascertificaat in handen zijn het geen gediplomeerde pedagogische medewerkers en kunnen ze niet reanimeren, waarschuwt Brigitte de Niet, plaatsvervangend coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijswijk. Dit begint in navolging van Den Haag en meer centra in Nederland nu ook met zo'n gratis cursus voor 13- tot 18-jarigen. ,,Maar ze hebben in elk geval een basis EHBO, weten ze hoe ze een luier moeten verschonen en worden ze zekerder in hoe ze moeten handelen'', zegt De Niet. Ze heeft voor de gratis cursus eind november Marieke Martens van Ma.ma. Kinder- en Jeugdcoaching in Deventer, ingehuurd. Martens geeft al een aantal jaren trainingen en heeft een achtergrond als gastouder en in de kinderopvang. Ze is met de trainingen begonnen nadat de oppas van haar anderhalf jaar oude zoontje in paniek wegrende toen het jongetje een enorme val maakte van de trampoline in de tuin. ,,Je hebt er niets aan als een oppas bij een ongeluk net zo hard gaat gillen als het gevallen kind. Ik adviseer ouders ook altijd om rode handdoeken klaar te leggen. Daarmee bloed weghalen ziet er minder eng uit dan met een witte handdoek. Kinderen kunnen enorm bloeden zonder dat de wond heel ernstig is.''



Haar eigen oppas had in plaats van in paniek de straat op te rennen, uiteindelijk wel de buren om hulp kunnen roepen. ,,Als ze maar in de buurt van mijn zoontje was gebleven. Oppassers moeten leren dat ze een kind nooit alleen moeten laten. Een opgeladen mobieltje binnen handbereik en om hulp bellen. Ook 112 als het nodig is. Ja, de alarmcentrale neemt ze serieus. Ik leer de oppassen ook wat ze moeten zeggen in zo'n geval. Dat ze de oppas zijn, dat ze zelf 14 zijn en wat er met het kind aan de hand is.''