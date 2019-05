Trajectcontrole op A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude gaat binnenkort weer aan

,,De politie kan op deze manier checken of de bebording klopt”, laat het Openbaar Ministerie via Twitter weten. ,,Als alles goed is, gaat de trajectcontrole weer aan.”



De controle was tijdelijk uitgezet in verband met de aanleg van twee extra rijstroken. Nu de werkzaamheden klaar zijn, kan ook de controle weer aan. Automobilisten die tussen 06.00 en 19.00 uur harder dan 100 kilometer per uur rijden, staat binnenkort dus een bekeuring te wachten.