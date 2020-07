Tram 12 rijdt om door ongeluk Paul Krugerlaan

Indebuurt Den Haag Leonie loopt van Den Haag naar Nijmegen: ‘Dit zou mijn 13de vierdaagse worden’

10:00 De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door en dat is heel jammer voor de duizenden wandelfanaten. Gelukkig is er wel de Alternatieve Vierdaagse waarbij je ook een beloning krijgt voor je prestatie. Je loopt al mee vanaf 10 km per dag en je kunt zelf de route bepalen. De Haagse Leonie Vilier ziet dat wel zitten en loopt van Den Haag naar Nijmegen, 135 kilometer, in drie dagen. En dan plakt ze daar ook nog een rondje Nijmegen aan vast.