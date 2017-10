Tram 16 rijdt voorlopig niet meer langs Kerkplein

De tram tussen het Statenkwartier en Wateringen rijdt in ieder geval tot januari volgend jaar niet langs het Kerkplein, maar via de Eisenhowerlaan, Scheveningseweg en Kneuterdijk. Vanaf de Kneuterdijk wordt weer de normale route naar het Westland gevolgd.

De vervangende bus rijdt tussen 14 oktober en 12 november vanaf het Statenplein via de Parkstraat naar Den Haag Centraal en terug. Vanaf 13 november rijdt de bus tussen het Statenplein en het treinstation via de Torenstraat. Bij het Kerkplein komt dan een tijdelijke halte. Actuele reisinformatie is te vinden op de site htm.nl en via de HTM-reisapp.