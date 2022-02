Tram 2 stilgezet na incident, volgens passagiers is één persoon neergestoken: ‘Nog veel onduidelijk’

Commentaar De burgemees­ter liet haar inwoners willens en weten in de kou staan

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: het scheelde niet veel of burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft was deze week uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van Nederland. Uitgerekend in de week dat kraakhelder werd dat zij een deel van haar inwoners willens en wetens in de kou heeft gezet.

6 februari