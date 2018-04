Tram botst achterop stadsbus, met flinke schade tot gevolg

Bus 51 reed in de richting van Delft toen een passagier ter hoogte van winkelcentrum In de Bogaard op de stopknop drukte, met de bedoeling bij de volgende halte uit te stappen. Dit liet een getuige achteraf aan calamiteitensite Regio 15 weten. De chauffeur reed volgens deze getuige voorbij de halte omdat hij niet in de gaten zou hebben gehad dat er op het knopje gedrukt was. Toen hij hierop werd gewezen, remde hij af om de passagier alsnog uit te laten stappen.