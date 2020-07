Tram ontspoord in Leidschendam

Niet iedereen sombert over afsluitin­gen Schilders­wijk: ‘Hoera, geen fijnstof meer op de venster­bank’

7:02 Terwijl de meeste bewoners van de Schilderswijk woest zijn over de afsluitingen van de Hoefkade en Parallelweg, zijn hun buren in de naastgelegen Stationsbuurt juist erg blij. Nooit eerder was het zo stil op straat. ,,We kunnen eindelijk weer onze ramen open zetten.’’