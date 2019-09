Tram ontspoort door verkeerde wissel

Muziekwin­kel Rock Palace keert terug in Den Haag

17:46 Drie maanden terug sloot Rock Palace aan de Torenstraat definitief de deuren. Een gemis voor Den Haag, want de winkel was geliefd bij veel muzikale Hagenaars. Maar er is goed nieuws: aan het Noordeinde opent binnenkort een mini-Rock Palace. Dat meldt mediapartner Indebuurt Den Haag.