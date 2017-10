Tramhalte Leyweg verbouwd, maar droog staan doe je er haast niet

Enkele felle regenbuien en behoorlijk wat wind. Het wakkerde het vragenvuur aan de werkmannen die de laatste hand aan het leggen zijn aan de halte voor de tramlijnen 9 en 16 bij winkelcentrum Leyweg gistermiddag weer aan. ,,Wanneer maken jullie de rest dicht?'', vraagt een oudere man. Een schilder lacht: die vraag wordt om de haverklap gesteld. ,,Dat gebeurt niet. De architect vond halfopen er beter uitzien.'' De halte, door de gemeente 'tophalte' genoemd in allerlei ambtelijke stukken, is aan beide zijden van de tramrails voorzien van een uit vele ruitjes bestaande overkapping over een lengte van ongeveer tachtig meter. Een reeks stevige, volwassen bomen steekt door de constructie heen. Een deel van de ruitvormen is afgedicht met ondoorzichtige grijze platen, het andere deel is open. Wachtenden op de tram hoeven het hoofd maar even achterover te buigen en ze zien het bladeren van de bomen. Én ze voelen, zoals deze dinsdag, de moddervette regendruppels in hun gezicht slaan.

Onder de dichte overkappingselementen gaan staan heeft op de meeste plekken geen zin, want de wind waait zo hard dat de nattigheid ook daar tegen je aan wordt gekwakt. Schuin door de vele open ruitdelen. De herfst is net begonnen en hier, aan de Leyweg, kan volop 'genoten' worden van het gure weer dat zo bij dit jaargetijde past. Enige ontsnapping bieden de in totaal vier schuilhoeken met glas en een reclamezuil. ,,Je verwacht een hele overkapping'', zegt buurtbewoonster Maria Noteboom schuchter over het ontwerp. Het echtpaar Soerdjbali, net als Noteboom omwonenden én de 70 gepasseerd, is wat explicieter. Zij: ,,Het waait aan alle kanten door en in. Meer beschutting, zo met de winter op komst, vind ik fijner.''

Beschutting

Nu is 'beschutting' inderdaad een kenmerk van een ov-halte. Van een reguliere ov-halte tenminste, zo valt te lezen in de Stedenbouwkundige Visie Tophaltes van eind 2012 van de gemeente Den Haag. Tophaltes daarentegen zijn 'door de hoger reizigersaantallen en specifieke ligging bij (..) voorzieningen, ruimer vormgegeven en voorzien van extra, zichtbare comfort en kwaliteit'. De visie gaat verder want een tophalte is daardoor 'niet alleen extra aantrekkelijk voor de reiziger maar is ook een visitekaartje voor de stad en voor het ov-systeem in het algemeen en voor de wijkomgeving in het bijzonder'.



En ja, de tophalte Leyweg is ruimer van opzet dan voorheen. Er hangen vier monitoren (eentje werkte gistermiddag overigens niet: zwart scherm) met actuele reisinformatie. Reizigers weten precies hoeveel minuten ze nog moeten wachten op hun tram - dat is goed en fijn.



Maar toch. ,,Een dicht dak was een groter plezier geweest'', zegt meneer Soerdjbali. De senior die de werklui een vraag stelde over het dak, is er dan al bij gaan zitten. Op een van de weinig stukjes bank - banken staan er in voldoende aantallen - die droog zijn gebleven tijdens de buien.