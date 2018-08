Tramlijn 1 op de schop om groeiende stroom strandgangers aan te kunnen

Galerieën wisselen 'Kunst aan de Vliet' uit

17:04 Galerie Inkt aan de Choorstraat in Delft en Galerie ArtiBrak aan de Herenstraat in Voorburg werken samen met de tentoonstelling: een uitwisseling van kunstenaars. Met als thema 'kunst aan de Vliet' kunnen de liefhebbers tot en met 8 september werken bekijken die gaan over 'de levendige waterweg die Delft en Voorburg verbindt'.