Tramlijnen 2, 3 en 4 gestremd door ontspoorde tram op de Lijnbaan

Directeur Veilig­heids­re­gio roept op tot ‘lockdown’ in herfstva­kan­tie: ‘Corona een forse slag toebrengen’

10 oktober Blijf in de herfstvakantie niet alleen thuis, maar zoek de gezelligheid ook niet buiten de deur op. ,,Het klinkt oubollig, maar speel liever samen een spelletje aan de keukentafel. Dan kunnen we in die ene week het coronavirus samen een forse slag toebrengen’’, roept Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, op tot een ‘lockdown’ in de herfstvakantie.