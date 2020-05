Trampoline brandt af in Leidschendam: vermoedelijk brandstichting

Vleugels op selfiemuur Schevenin­gen moeten net als in Nashville vleugje saamhorig­heid en liefde geven

12:02 Scheveningen heeft bij strandclub WIJ net als in Nashville een selfiemuur met vleugels gekregen. Zijn het in de Amerikaans Music City engelenvleugels met de spirituele tekst: What lifts you up. In Scheveningen zijn het flamingovleugels met de tekst ‘Minder ik, meer wij', die de mensen moeten laten stralen als paradijsvogel.