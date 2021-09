Trams 1 en 9 stoppen niet bij halte Zwarte Pad in Scheveningen vanwege extreme drukte

Yvonne (24) overleden na aanrijding met dronken automobi­list op vakantie in Frankrijk

20:46 Yvonne, een 24-jarige vrouw uit Den Haag, werd twee weken geleden in het holst van de nacht van haar fiets gereden in Saint-Denis-en-Val in Frankrijk. De jonge vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag weten.