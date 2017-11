Trams 3 en 4 rijden met vertraging door stroomstoring

Zoektocht naar Haagse ‘luchtwachters’

2:00 Milieudefensie gaat 'luchtwachters' inschakelen in de hofstad. De luchtkwaliteit in Den Haag is, net als in veel andere grote steden, nog niet volgens de wettelijke norm. Vooral het knelpunt bij de Raamweg zorgt voor veel luchtvervuiling.