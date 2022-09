Trams gaan (nog) minder vaak rijden: ‘Een op de acht werknemers van HTM zit ziek thuis’

Werkloos­heids­be­strij­ding is in Den Haag doorgescho­ten

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Terwijl er een schreeuwend tekort is aan werknemers, leven er in Den Haag nog steeds 23.000 mensen van een bijstandsuitkering. En dat is goed nieuws, want andere grote steden hebben in verhouding nog veel meer inwoners in de bijstand.

10:05