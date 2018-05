Trams maken steeds vaker noodstops om ernstige ongelukken te voorkomen

Afgelopen zaterdag gebeurde op de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag een ernstig tramongeluk waarbij een auto werd geplet tussen de tram en een bovenleidingmast. Miranda van Buene van de er vlakbij gelegen verkeersschool Tempo aan de Koninging Emmakade noemt het een wonder dat er nog mensen levend uitkwamen.

Dagelijks ziet Van Buene zowel verkeersdeelnemers als de trambestuurders in haar buurt de fout in gaan. Fietsers die zonder om te kijken de tramrails over scheren en automobilisten die over de trambaan de hoek om gaan waar het helemaal niet mag. Maar ook: ,,Ik denk ook geregeld als ik de tram zie rijden: nou, nou, kan het wat rustiger? Als je die fietser ziet gaan, kan je toch ook even je vaart inhouden?''

Rood sein

En zij is niet de enige rijschoolhouder die ziet dat trambestuurders ook niet zonder zonden zijn. Als Gijandew Jhingoer van rijschool Safety Drivers bijvoorbeeld met zijn leerlingen over de weg rijdt ziet hij trambestuurders soms het rode sein negeren. ,,Ze zijn wellicht aan de late kant en duwen vast door.'' Opletten, opletten, opletten is dan ook zijn devies.

Quote Zo'n voertuig van de Randsta­drail weegt 60.000 kilo. Dat staat niet zomaar stil Marijke Poppeliers

Volgens HTM-woordvoerder Marijke Poppeliers worden trambestuurders er juist op getraind in het concentreren en anticiperen op het verkeer. Zij stelt dat het aantal ongelukken met letsel, zo'n achttien per jaar, al jaren stabiel blijft, maar dat trambestuurders wel steeds vaker een noodstop moeten maken, gemiddeld veertig keer per dag. ,,Voetgangers zijn met hun telefoon bezig of ze hebben oortjes in en letten daarom niet op.'' Daarnaast schatten mensen nog wel eens de verkeerssituatie verkeerd in. ,,Zo'n voertuig van de Randstadrail weegt 60.000 kilo. Dat staat niet zomaar stil.''