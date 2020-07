Trams reden niet door ongeluk met drie auto’s op Paul Krugerlaan

Koning Wil­lem-Alexan­der en premier Rutte bij herdenking capitula­tie Japan

13:11 Koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte zijn aanwezig bij de nationale herdenking van de capitulatie van Japan in 1945. Op zaterdag 15 augustus is de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Het is dan precies 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.