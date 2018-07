Trams rijden weer na stroomstoring centrum Den Haag

Tramverkeer vanaf de Prinsegracht naar de Torenstraat was niet mogelijk. Ook op het Lange Voorhout en elders in het centrum stonden trams stil. Verkeer op Centraal Station was niet getroffen. De storing had volgens de woordvoerster directe gevolgen voor al het tramverkeer in de stad. Volgens een woordvoerster van de HTM ontstond de storing na schade aan een bovenleiding. ,,De beugel van een tram ten hoogte van het Buitenhof sprong plotseling naar achter en beschadigde de stroomvoorziening die daarboven lag'', stelde zij. Het incident gebeurde rond 8.30 uur. Rond 11.00 uur reden de meeste trams weer hun gebruikelijke route.

Grote verwarring

Reizigers werden door de storing gedwongen om tussen haltes uit te stappen en hun reis verder te voet af te leggen. Het zorgde voor grote verwarring, onder meer in tram 3 richting Zoetermeer. Twee expats op weg naar Schiphol vreesden het ergste. ,,Dit kunnen we nu niet echt hebben'', verzuchtte een van de mannen die hun vlucht al in duigen zag vallen.



Bij de tramhalte aan de Monstersestraat hielden reizigers het helemaal voor gezien. Personeel van de HTM kwam langs en vertelde dat de halte helemaal niet meer werd aangedaan door tram 4. Een boze moeder duwde haar kinderwagen langs het lege perron. ,,Nou, het gaat weer lekker met de HTM.''



Trams van en naar het centrum werden als noodoplossing omgeleid via Hollands Spoor. Reizigers moesten de afgelopen weken al omreizen vanwege werkzaamheden in de tramtunnel.



