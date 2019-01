Trams rijden weer na stroomstoring in Haags centrum

Video Victorie Boogie Woogietun­nel is geboord: ‘Triomf der techniek’

10 januari Zo’n 1,6 kilometer lang is de Victory Boogie Woogietunnel. Vandaag vierden bouwers, politici en aannemers dat het boren ervan is voltooid. Tijdens een spectaculaire lichtshow in de tunnel knalden de champagnekurken. Ook in de Fokker Terminal was het groot feest.