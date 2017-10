Tramstress bij de HTM

De HTM zegt dat een vlot besluit over de spoorvernieuwing noodzakelijk is, om ook na het einde van het derde kwartaal volgend jaar reizigers te kunnen vervoeren. Daarna zijn de sporen ‘op’ en acht de HTM vervoer hierover onverantwoord.

,,We zitten al in reservetijd met dat tracé’’, zei zegsman Ernst Moeksis, terwijl hij het stadhuis uitliep. ,,In september 2018 is het klaar met het oude spoor. Dan vervoeren we daar geen passagiers meer over. Maar het kan bij een onverhoopte nieuwe verzakking morgen ook al afgelopen zijn.’’