Tramtunnel in toekomst mogelijk stuk langer

Raadsleden en wethouder kritisch op deelfietsen

15:18 De Haagse gemeentepolitiek houdt de ontwikkelingen rond deelfietsen scherp in de gaten. Deze week liet het deelfietsbedrijf oBike in deze krant weten dat zij verwacht binnen een aantal weken in Den Haag aan de slag te kunnen gaan. Een exacte startdatum werd niet genoemd omdat oBike nog in gesprek is met de gemeente.