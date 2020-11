Tramtunnel, stadhuis en het Binnenhof: Allemaal projecten die financiële bloedbaden opleverden

Onthutsend rapport: cultuurpa­leis Amare werd steeds miljoenen duurder, maar politiek wist van niks

6 november Het Haagse cultuurpaleis Amare is in de loop der jaren steeds duurder geworden, maar de lokale politiek wist van niks. Dat is, kort door de bocht, de pijnlijke conclusie van de Haagse Rekenkamer die bijna drie jaar onderzoek deed naar de ontwikkeling van het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spuiplein.