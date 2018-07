Tramtunnel wordt stevig aangepakt

Bovengronds is het op het Spui al een drukke bedoening. Maar ondergronds is de bedrijvigheid bijna net zo groot. Dagelijks komen er duizenden mensen langs de tramtunnel en velen maken gebruik van de haltes Spui en Grote Markt. HTM steekt vanaf 14 juli tot en met 31 juli de handen uit de mouwen om de modern ogende tramtunnel tip top in orde te brengen.

Spui

De tramsporen en -seinen worden vervangen en dat is een vrij forse ingreep. De haltes Spui en Grote Markt zullen, evenals andere haltes, niet bereikbaar zijn tijdens de werkzaamheden.

HTM begrijpt dat het even wennen is voor de reizigers, maar heeft alles tot in de puntjes uitgestippeld. Belangrijk, want naast de ingewikkelde logistiek van de drukbezochte tramtunnel vragen ook de sporen zelf bijzondere aandacht.

Ze liggen bijvoorbeeld in ander materiaal dan de tramsporen bovengronds. In de tunnel is speciaal rubber gebruikt, om het geluid van de voort-razende trams te dempen.

De vrij unieke 'vervanging' heeft echter niet tot gevolg dat de omleidingen langer duren. ,,De werkzaamheden duren niet langer dan anders", aldus een woordvoerster van HTM. ,,Bij de tramtunnel hoeven wij bijvoorbeeld geen rekening te houden met auto's en fietsers. Dat is wel zo wanneer een bovengrondse tramlijn moet worden aangepakt."

HTM wil de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk beperken. Maar omdat de tunnel zich in de belangrijkste ader van het Haagse openbaar vervoer bevindt, is het ondenkbaar helemaal zonder overlast te kunnen.

Extra reistijd

Een reiziger die regelmatig met tram 3 gaat, had nog niet gehoord van het aankomende geklus en baalt zichtbaar. ,,Dit gaat veel extra reistijd kosten naar mijn werk."

Vervangende haltes moeten de vertraging beperken. Trams 2, 3, 4 en 6 hebben de meeste reuring in hun route. Sommige haltes worden drukker dan normaal, zoals de Dagelijkse Groenmarkt. Tram 2, 3 en 6 worden omgeleid langs deze halte.

Twee studenten die bij halte Spui staan, nemen elke werkdag tram 4. Een van hen is geïrriteerd dat het spoor wordt aangepakt. ,,Voor mij betekent dit echt veel gezeur. Ik moet straks ook weer betalen voor het openbaar vervoer, omdat mijn studenten-ov verloopt. Krijg ik dat vergoed?"

Quote Over het algemeen regelt HTM het altijd prima Reiziger De site van HTM meldt dat de kosten voor een rit inderdaad iets kunnen veranderen, afhankelijk van het aantal gereisde kilometers.



De reiscompagnon van de gedupeerde student denkt er makkelijker over: ,,Misschien scheelt het 10 cent, dat maakt dan ook niets uit. En misschien is het zelfs wel goedkoper. Ik denk dat we niet moeten klagen. Over het algemeen regelt HTM het altijd prima."

Een werknemer van een winkel aan het Spui ziet wel op tegen de werkzaamheden: ,,Ik begrijp natuurlijk dat het belangrijk is wat er moet gebeuren. Maar ik ga het vast wel merken. Veel klanten komen juist even langs bij ons voordat zij beneden, in de tunnel, een trammetje pakken. Ik ben blij dat het maar voor twee weken is. Maar het moet niet uitlopen."

Volgens de woordvoerster zal dat niet het geval zijn, als het aan HTM ligt: ,,Langer dan twee weken willen we de werkzaamheden echt niet laten duren, ook omdat de RandstadRail hier rijdt. Het is zo'n drukke plek".

Kijk voor meer info op de HTM-site.