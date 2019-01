Tramverkeer Den Haag gestremd door grote brand Scheepmakersstraat

Mauritshuis Met dank aan Abraham Bredius

8:11 Woensdag opent prinses Beatrix in het Mauritshuis het landelijk toeristisch themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019. Die aftrap zou je eerder in Amsterdam verwachten. Of toch niet? Mauritshuis-conservator Charlotte Rulkens over de Haagse Gouden Eeuw.