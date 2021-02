Tramverkeer gestremd doordat paal bij aanrijding op bovenleiding van HTM valt

Doordat de bovenleidingen kapot waren hadden de trams in de omgeving geen stroom. Al het tramverkeer in de richting van de Leyweg en de Lozerlaan is hierdoor tijdelijk gestremd.



Hulpdiensten zijn naar de kruising uitgerukt. De brandweer is opgeroepen om de situatie veilig te stellenen ambulancepersoneel ontfermt zich over de inzittenden van de auto's.



De schade aan de wagens is aanzienlijk. Beide auto’s moeten door een berger worden afgesleept. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.