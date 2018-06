Tramverkeer tussen Den Haag CS en Hollands Spoor ontregeld

Moederpoes wil 'even ontsnap­pen', maar blijft steken in raam

9:33 Een kat die net bevallen was van een paar kittens, wilde vanochtend weer even van haar vrijheid proeven. Een zogeheten kantelraam gooide echter roet in het eten. De poes Mavis kwam vast te zitten in een kantelraam in een woning in de Michiel de Ruijterstraat in Ter Heijde en moest door de dierenambulance bevrijd worden.