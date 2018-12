Transportbedrijf: ‘Brexit wordt zeker een chaos'

Voor zowel Post-Kogeko, Visbeen als DailyFresh is het Verenigd Koninkrijk de grootste afzetmarkt. ,,Voor DailyFresh zelfs honderd procent'', zegt Post. ,,Het zijn daarom spannende tijden, maar het biedt ook wel weer een mooie uitdaging. Wij zijn al Engeland-specialist en willen dat straks nog meer worden. Er zullen bedrijven stoppen of omvallen. Met Post-Kogeko vervoeren wij diverse soorten levensmiddelen naar Groot-Brittannië, zoals brood, vlees en chocola. Ik zeg wel eens gekscherend dat als wij het niet goed regelen, zij straks hongersnood hebben. Wij vervoeren met de groep dagelijks 200, en in het hoogseizoen zelfs 300 trailers. Daarvan zijn er 100 met patat, wat ik vaak de eerste levensbehoefte van de Engelsen noem, en 150 met groente en fruit, hun tweede levensbehoefte.‘’



,,Een half jaar geleden wisten wij nog veel niet'', zegt Post. ,,En eigenlijk weten we nu nog niks. Dat is heel vervelend omdat we inmiddels een half jaar minder voorbereidingstijd hebben. Eerst zou er in oktober duidelijkheid komen. Dat werd november en toen 12 december. Nu is de stemming uitgesteld naar 14 januari. Maar 29 maart komt snel dichterbij. Wij gaan nu uit van een harde brexit. Daar focussen wij ons op.''