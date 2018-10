Trap naar de hemel voor bevlogen ambtenaar

,,David heeft niet meer kunnen zien hoe we hier nu zitten'', zegt Danny Leijgraaff met spijt in zijn stem. 'David' is de Rijswijkse gemeenteambtenaar David de Jong die het vuur uit zijn schoenen heeft gelopen voor Leijgraaff en zijn vriendin Chantal Rot om hun Lunch Inn The Stuart aan de Handelskade te kunnen openen. Maar aan het leven van de bevlogen ambtenaar van de afdeling economische zaken van de gemeente Rijswijk kwam eind vorig jaar een dramatisch einde nadat hij was aangereden op een zebra in Rotterdam. Hij raakte in coma en stierf enkele maanden later op 36-jarige leeftijd.

,,Een enorme schok toen we het hoorden'', zegt Leijgraaff. ,,Chantal en ik hadden al ver voor het ongeluk het idee dat David onze zaak officieel zou moeten openen. Nu dat een halfjaar later niet meer kan, willen we hem eren met een herinneringsbordje op de trap naar onze ingang. We hebben zijn ouders gevraagd of ze dat goed vonden. Het was tijdens een heel emotioneel moment toen zijn ouders hier iets kwamen drinken met de collega's van David.‘’ Noem het een trap naar de hemel voor De Jong. Zeker is dat de trap een mooi symbolisch eerbetoon is. ,,David heeft ons een stap omhoog geholpen met onze zaak.''

Bakje

Bovendien geloven Leijgraaff en Rot dat er meer is tussen hemel en aarde. ,,Daarvoor had ik vorige week nog het bewijs. Ik zat hier het plan voor het herinneringsbordje verder uit te werken en toen viel er uit het niets een bakje uit de toonbank. We hebben er om gelachen. Er heeft iemand willen laten weten: het is goed zo.‘’



Vijf jaar zit Leijgraaff, voorheen filiaalmanager van Carglass in Zoetermeer, met zijn catering en lunchroom in de Plaspoelpolder. Eerst aan de Verrijn Stuartlaan en toen hij weg moest omdat de nieuwe eigenaar van het gebouw dat wilde, kwam in juli vorig jaar De Jong op zijn pad. ,,Het is voor een ondernemer geweldig als je een bevlogen ambtenaar ontmoet die enthousiast aan de slag gaat om een andere locatie voor je te zoeken.‘’



